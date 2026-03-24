Сколько заработали украинские биатлонисты за проваленный сезон

Биатлонный сезон, в котором принимала участие Украина, завершился. По итогам соревнований мужская команда заняла 11-е место в зачете Кубка наций, а женская – 14-е.

В течение сезона украинские биатлонисты соревновались на этапах Кубка мира, Кубка IBU, зимних Олимпийских играх и чемпионате Европы. За успешные выступления они получали медали, зачетные очки и денежные призы, подсчет которых сделал Суспільне Спорт.

Смотрите также Потерянные квоты, провал в масстартах: итоги Кубка мира по биатлону для сборной Украины

Какой был призовой фонд на Кубке мира по биатлону?

Призовой фонд сезона 2025/2026 составлял (за одну гонку):

Личные гонки: 130,95 тысяч евро,

Эстафеты (классические и смешанные): 106 тысяч евро,

Синглмиксты: 53 тысячи евро.

Всего на этапах Кубка мира украинская сборная заработала 53 950 евро, что более чем в четыре раза меньше, чем в прошлом сезоне (235 400 евро).

Все указанные суммы представлены без учета налогов.

Сколько заработали украинцы в сезоне Кубка мира 2025/2026?

Призовые мужчин:

Виталий Мандзин – 21 800 евро, Дмитрий Пидручный – 19 700 евро, Богдан Борковский – 2 800 евро, Богдан Цымбал – 2 300 евро.

Дополнительно Пидручный получил 2 500 евро за лучшее чистое время преследования в Оберхофе, а Мандзин – за лучший этап эстафеты на этом же этапе.

Призовые женщин:

Александра Меркушина – 2 750 евро, Кристина Дмитренко – 2 350 евро, Елена Городна – 2 250 евро.

Какие топ-результаты украинских спортсменов?

Наилучшие личные результаты показали:

Дмитрий Пидручный – 7-е место в гонке преследования в Оберхофе,

Виталий Мандзин – 10-е место в масстарте в Антхольце,

Александра Меркушина – 14-я в последнем спринте сезона.

Какие итоги Кубка мира по биатлону для Украины?