Укр Рус
Sport News 24 Биатлон Сколько заработали украинские биатлонисты за проваленный сезон
24 марта, 13:24
3

Александра Власова
Основные тезисы
  • Украинская сборная заработала 53 950 евро на этапах Кубка мира по биатлону, что значительно меньше, чем в прошлом сезоне.
  • Мужская команда потеряла одну квоту и в следующем сезоне сможет заявлять только 4 спортсменов, а женская сборная пережила самый глубокий кризис за последние 20 лет.

Биатлонный сезон, в котором принимала участие Украина, завершился. По итогам соревнований мужская команда заняла 11-е место в зачете Кубка наций, а женская – 14-е.

В течение сезона украинские биатлонисты соревновались на этапах Кубка мира, Кубка IBU, зимних Олимпийских играх и чемпионате Европы. За успешные выступления они получали медали, зачетные очки и денежные призы, подсчет которых сделал Суспільне Спорт.

Какой был призовой фонд на Кубке мира по биатлону?

Призовой фонд сезона 2025/2026 составлял (за одну гонку):

  • Личные гонки: 130,95 тысяч евро,

  • Эстафеты (классические и смешанные): 106 тысяч евро,

  • Синглмиксты: 53 тысячи евро.

Всего на этапах Кубка мира украинская сборная заработала 53 950 евро, что более чем в четыре раза меньше, чем в прошлом сезоне (235 400 евро).

Все указанные суммы представлены без учета налогов.

Сколько заработали украинцы в сезоне Кубка мира 2025/2026?

  • Призовые мужчин:

  1. Виталий Мандзин – 21 800 евро,
  2. Дмитрий Пидручный – 19 700 евро,
  3. Богдан Борковский – 2 800 евро,
  4. Богдан Цымбал – 2 300 евро.

Дополнительно Пидручный получил 2 500 евро за лучшее чистое время преследования в Оберхофе, а Мандзин – за лучший этап эстафеты на этом же этапе.

  • Призовые женщин:

  1. Александра Меркушина – 2 750 евро,
  2. Кристина Дмитренко – 2 350 евро,
  3. Елена Городна – 2 250 евро.

Какие топ-результаты украинских спортсменов?

Наилучшие личные результаты показали:

  • Дмитрий Пидручный – 7-е место в гонке преследования в Оберхофе,
  • Виталий Мандзин – 10-е место в масстарте в Антхольце,
  • Александра Меркушина – 14-я в последнем спринте сезона.

Какие итоги Кубка мира по биатлону для Украины?

  • Сезон 2025/2026 в биатлоне завершился, и для сборной Украины он выдался сложным. Мужская команда потеряла одну квоту и в следующем сезоне сможет заявлять только 4 спортсменов вместо 5.

  • Виталий Мандзин показал стабильный прогресс, финишировав 25-м в масс старте, а опытный капитан Дмитрий Пидручный подтвердил свой класс в гонках, где не имел проблем со здоровьем. Однако команде не хватило 90 очков для удержания 10-го места в Кубке наций.

  • Женская сборная пережила самый глубокий кризис за последние 20 лет, потеряв квоту в масс-стартах. Лучшая спортсменка Кристина Дмитренко заняла лишь 52-е место в общем зачете, а Александра Меркушина завершила сезон 73-й.