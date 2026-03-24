В течение сезона украинские биатлонисты соревновались на этапах Кубка мира, Кубка IBU, зимних Олимпийских играх и чемпионате Европы. За успешные выступления они получали медали, зачетные очки и денежные призы, подсчет которых сделал Суспільне Спорт.
Какой был призовой фонд на Кубке мира по биатлону?
Призовой фонд сезона 2025/2026 составлял (за одну гонку):
Личные гонки: 130,95 тысяч евро,
Эстафеты (классические и смешанные): 106 тысяч евро,
Синглмиксты: 53 тысячи евро.
Всего на этапах Кубка мира украинская сборная заработала 53 950 евро, что более чем в четыре раза меньше, чем в прошлом сезоне (235 400 евро).
Все указанные суммы представлены без учета налогов.
Сколько заработали украинцы в сезоне Кубка мира 2025/2026?
Призовые мужчин:
- Виталий Мандзин – 21 800 евро,
- Дмитрий Пидручный – 19 700 евро,
- Богдан Борковский – 2 800 евро,
- Богдан Цымбал – 2 300 евро.
Дополнительно Пидручный получил 2 500 евро за лучшее чистое время преследования в Оберхофе, а Мандзин – за лучший этап эстафеты на этом же этапе.
Призовые женщин:
- Александра Меркушина – 2 750 евро,
- Кристина Дмитренко – 2 350 евро,
- Елена Городна – 2 250 евро.
Какие топ-результаты украинских спортсменов?
Наилучшие личные результаты показали:
- Дмитрий Пидручный – 7-е место в гонке преследования в Оберхофе,
- Виталий Мандзин – 10-е место в масстарте в Антхольце,
- Александра Меркушина – 14-я в последнем спринте сезона.
Какие итоги Кубка мира по биатлону для Украины?
Сезон 2025/2026 в биатлоне завершился, и для сборной Украины он выдался сложным. Мужская команда потеряла одну квоту и в следующем сезоне сможет заявлять только 4 спортсменов вместо 5.
Виталий Мандзин показал стабильный прогресс, финишировав 25-м в масс старте, а опытный капитан Дмитрий Пидручный подтвердил свой класс в гонках, где не имел проблем со здоровьем. Однако команде не хватило 90 очков для удержания 10-го места в Кубке наций.
Женская сборная пережила самый глубокий кризис за последние 20 лет, потеряв квоту в масс-стартах. Лучшая спортсменка Кристина Дмитренко заняла лишь 52-е место в общем зачете, а Александра Меркушина завершила сезон 73-й.