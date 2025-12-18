Кубок мира по биатлону в Анси: в каком составе Украина выступит в женском спринте
- 18 декабря стартует третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.
- Украина будет представлена пятью биатлонистками в женском спринте.
Уже в четверг, 18 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2025 –2026. Соревнования примет французский Анси.
Программу французского этапа откроет женский спринт. Украина будет иметь представительство в виде пяти биатлонисток, информирует 24 Канал со ссылкой на biathlon.com.ua.
К теме Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы
В каком составе выступит Украина в женском спринте?
Первой на трассу в Анси выйдет Кристина Дмитренко, у которой будет 31-й номер на биби. Зато последней в спринт вступит Лилия Стеблина, которая будет стартовать аж в девятом десятке.
Состав сборной Украины на женский спринт:
31. Кристина Дмитренко
75. Дарья Чалык
77. Александра Меркушина
80. Анастасия Меркушина
89. Лилия Стеблина
Обратите внимание! Женский спринт в Анси стартует 18 декабря в 15:15 (по киевскому времени).
Где смотреть Кубок мира по биатлону?
Третий этап Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт, а также на местных каналах Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів и т.д.).
Отметим, что этап в Анси продлится до 21 декабря включительно. Также болельщики биатлона насладятся во Франции мужским спринтом, гонками преследования и традиционными эстафетами.
Как украинцы выступали на втором этапе в Хохфильцене?
К сожалению, украинские биатлонисты в рамках второго этапа Кубка мира ни в одной из гонок не финишировали в топ-20.
Лучшими в составе украинской сборной стали Виталий Мандзин и Кристина Дмитренко. Последняя финишировала 36-й в спринте и 34-й в персьюте, где улучшила свою позицию на две ступеньки. Зато Мандзин стал 30-м в спринте, а в персьюте показал 26-й результат.