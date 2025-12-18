Кубок мира по биатлону в Анси: в каком составе Украина выступит в женском спринте

Уже в четверг, 18 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2025 –2026. Соревнования примет французский Анси.

Программу французского этапа откроет женский спринт. Украина будет иметь представительство в виде пяти биатлонисток, информирует 24 Канал со ссылкой на biathlon.com.ua.

К теме Расписание третьего этапа Кубка мира 2025 – 2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

В каком составе выступит Украина в женском спринте?

Первой на трассу в Анси выйдет Кристина Дмитренко, у которой будет 31-й номер на биби. Зато последней в спринт вступит Лилия Стеблина, которая будет стартовать аж в девятом десятке.

Состав сборной Украины на женский спринт:

31. Кристина Дмитренко

75. Дарья Чалык

77. Александра Меркушина

80. Анастасия Меркушина

89. Лилия Стеблина

Обратите внимание! Женский спринт в Анси стартует 18 декабря в 15:15 (по киевскому времени).

Где смотреть Кубок мира по биатлону?

Третий этап Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт, а также на местных каналах Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів и т.д.).

Отметим, что этап в Анси продлится до 21 декабря включительно. Также болельщики биатлона насладятся во Франции мужским спринтом, гонками преследования и традиционными эстафетами.

