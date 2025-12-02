Состав сборной Украины по биатлону на первую индивидуальную гонку сезона
- Украинская женская сборная по биатлону на первую индивидуальную гонку сезона будет представлена пятью спортсменками.
- Индивидуальная женская гонка Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоится 3 декабря в 16:30 по киевскому времени, и ее можно будет посмотреть на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного.
В субботу, 29 ноября, стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Впереди ценителей этого вида спорта ожидает гонка третьего соревновательного дня в шведском Эстерсунде.
Ею станет женская "индивидуалка". Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Кто из украинок будет бежать индивидуальную гонку в Эстерсунде?
Это будет первая индивидуальная гонка сезона. В ней примет участие пять украинских спортсменок.
Первоначально в заявку должна была попасть Елена Городная, которая пропустила смешанную эстафету из-за насморка. Однако биатлонистка пока не готова стартовать по состоянию самочувствия, поэтому ее место займет Александра Меркушина.
Состав сборной Украины на женскую "индивидуалку"
- 2. Кристина Дмитренко
- 65. Александра Меркушина
- 71. Дарья Чалык
- 75. Анастасия Меркушина
- 86. Валерия Дмитренко
Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?
Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.
Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.). Индивидуальная женская гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.
Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?
Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября. В женской эстафете Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.
Следующими были смешанные эстафеты. Там в одиночной "сине-желтые" финишировали 12-ми, а в классической – 18-ми. Соревнования в Эстерсунде продлятся до 7 декабря и завершатся гонкой преследования среди мужчин.
Расписание следующих гонок в Эстерсунде
- 3 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
- 5 декабря. 17:00. Спринт, женщины.
- 6 декабря. 17:30. Спринт, мужчины.
- 7 декабря. 14:15. Гонка преследования, женщины.
- 7 декабря. 16:20. Гонка преследования, мужчины.