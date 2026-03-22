Украина установила исторический антирекорд на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 22 марта, завершился финальный этап Кубка мира по биатлону. Украинская сборная установила исторический антирекорд в этих соревнованиях.

Впервые в истории украинские биатлонистки завершили сезон Кубка мира без участия в женских масс-стартах. Ни одна из наших спортсменок не попала в финальную гонку 9-го этапа в Холменколлене, сообщает Суспільне Спорт.

Что известно об антирекорде Украины на Кубке мира по биатлону?

Александра Меркушина не попала в стартовый состав последнего масстарта сезона в Норвегии. По итогам этапа она стала третьей запасной, набрав 36 очков: 14-е место в спринте и 32-е в гонке преследования.

Из-за отсутствия Меркушиной в заключительной гонке Украина завершила олимпийский сезон без женских масстартов. По итогам этапов Кубка мира спортсменки могли попасть только на четыре гонки, а последний женский масстарт состоялся на Олимпиаде-2026.

В гонку проходят 30 биатлонисток: 23 лидера Кубка мира и семь спортсменок по итогам этапа.

Единственное свободное место в Холменколлене появилось после того, как австрийка Лиза Тереза Хаузер отказалась от участия. Его получила шведка Анни-Карин Гайденберг, которая опередила украинку всего на одно очко.

Кроме Меркушиной, на последнем этапе масстарт могла бы бежать Кристина Дмитренко. Она пробилась в гонку на предолимпийском этапе Кубка мира в Новом Месте, но отказалась от участия, готовясь к Олимпиаде-2026.

