Результаты гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
- В Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026, который поделен на пять соревновательных дней.
- Женская эстафета открыла программу этапа, где украинская команда выступила без лидера Юлии Джимы из-за ее восстановления после травмы.
В среду, 14 января, стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026. Соревнования принимает немецкий Рупольдинг.
Этап разделен на пять соревновательных дней. Ценители биатлона смогут насладиться традиционными эстафетами, спринтерскими гонками и персьютами, информирует 24 Канал.
Как закончилась женская эстафета?
Программу в Рупольдинге открыла женская эстафета. Ее пропускала лидер сборной Украины Юлия Джима, которая пока не набрала необходимых кондиций после травмы.
"Сине-желтых" в этой гонке представляли Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Валерия Дмитренко, Елена Городна. Наша команда отправилась на дистанцию под 15-м номером.
В конце концов украинки были на финише 14-ыми, с нулем кругов штрафа и 7 использованными дополнительными патронами. Отставание от лидеров составило почти 4 минуты.
Победила же Норвегия – Марен Киркейде устроила роскошный финишный спурт и лишь на мгновение опередила Лизу Витоцци из Италии. Тройку закнула команда Швеции с Анной Эберг на последнем этапе, которая проиграла лишь 3 секунды.
Кубок мира в Рупольдинге, эстафета (женщины):
1. Норвегия, 0+9, 1:07:06.2
2. Италия, 0+4, +0,9
3. Швеция, 0+7, +3,0
4. Франция, 0+6, +10,5
5. Чехия, 0+3, +52,8
..
14. Украина, 0+7, +3:51,5
Когда смотреть следующие гонки этапа в Рупольдинге?
Расписание соревнований выглядит так:
- 15 января (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 16 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины
- 17 января (15:30) – спринт 10 километров, мужчины
- 18 января (13:30) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 18 января (16:00) – гонка преследования 12,5 километра, мужчины