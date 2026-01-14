Этап разделен на пять соревновательных дней. Ценители биатлона смогут насладиться традиционными эстафетами, спринтерскими гонками и персьютами, информирует 24 Канал.

Как закончилась женская эстафета?

Программу в Рупольдинге открыла женская эстафета. Ее пропускала лидер сборной Украины Юлия Джима, которая пока не набрала необходимых кондиций после травмы.

"Сине-желтых" в этой гонке представляли Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Валерия Дмитренко, Елена Городна. Наша команда отправилась на дистанцию под 15-м номером.

В конце концов украинки были на финише 14-ыми, с нулем кругов штрафа и 7 использованными дополнительными патронами. Отставание от лидеров составило почти 4 минуты.

Победила же Норвегия – Марен Киркейде устроила роскошный финишный спурт и лишь на мгновение опередила Лизу Витоцци из Италии. Тройку закнула команда Швеции с Анной Эберг на последнем этапе, которая проиграла лишь 3 секунды.

Кубок мира в Рупольдинге, эстафета (женщины):

1. Норвегия, 0+9, 1:07:06.2

2. Италия, 0+4, +0,9

3. Швеция, 0+7, +3,0

4. Франция, 0+6, +10,5

5. Чехия, 0+3, +52,8

..

14. Украина, 0+7, +3:51,5

Когда смотреть следующие гонки этапа в Рупольдинге?

Расписание соревнований выглядит так: