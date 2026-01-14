Етап поділений на п'ять змагальних днів. Поціновувачі біатлону зможуть насолодитись традиційними естафетами, спринтерськими гонками та персьютами, інформує 24 Канал.
Як закінчилася жіноча естафета?
Програму в Рупольдингу відкрила жіноча естафета. Її пропускала лідерка збірної України Юлія Джима, яка поки не набрала необхідних кондицій після травми.
"Синьо-жовтих" в цій гонці представляли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко, Олена Городна. Наша команда відправилася на дистанцію під 15-м номером.
Зрештою українки були на фініші 14-ими, з нулем кіл штрафу та 7 використаними додатковими патронами. Відставання від лідерів склало майже 4 хвилини.
Перемогла ж Норвегія – Марен Кіркейде влаштувала розкішний фінішний спурт і лише на якусь мить випередила Лізу Вітоцці з Італії. Трійку закнула команда Швеції з Ганною Еберг на останньому етапі, яка програла лише 3 секунди.
Кубок світу в Рупольдингу, естафета (жінки):
1. Норвегія, 0+9, 1:07:06.2
2. Італія, 0+4, +0,9
3. Швеція, 0+7, +3,0
4. Франція, 0+6, +10,5
5. Чехія, 0+3, +52,8
…
14. Україна, 0+7, +3:51,5
Коли дивитися наступні гонки етапу у Рупольдингу?
Розклад змагань виглядає так:
- 15 січня (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 16 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки
- 17 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 18 січня (13:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
- 18 січня (16:00) – гонка переслідування 12,5 кілометра, чоловіки