Етап поділений на п'ять змагальних днів. Поціновувачі біатлону зможуть насолодитись традиційними естафетами, спринтерськими гонками та персьютами, інформує 24 Канал.

До теми Розклад п'ятого етапу Кубка світу-2025/2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

Як закінчилася жіноча естафета?

Програму в Рупольдингу відкрила жіноча естафета. Її пропускала лідерка збірної України Юлія Джима, яка поки не набрала необхідних кондицій після травми.

"Синьо-жовтих" в цій гонці представляли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерія Дмитренко, Олена Городна. Наша команда відправилася на дистанцію під 15-м номером.

Зрештою українки були на фініші 14-ими, з нулем кіл штрафу та 7 використаними додатковими патронами. Відставання від лідерів склало майже 4 хвилини.

Перемогла ж Норвегія – Марен Кіркейде влаштувала розкішний фінішний спурт і лише на якусь мить випередила Лізу Вітоцці з Італії. Трійку закнула команда Швеції з Ганною Еберг на останньому етапі, яка програла лише 3 секунди.

Кубок світу в Рупольдингу, естафета (жінки):

1. Норвегія, 0+9, 1:07:06.2

2. Італія, 0+4, +0,9

3. Швеція, 0+7, +3,0

4. Франція, 0+6, +10,5

5. Чехія, 0+3, +52,8

…

14. Україна, 0+7, +3:51,5

Коли дивитися наступні гонки етапу у Рупольдингу?

Розклад змагань виглядає так: