За результатами стартових чотирьох етапів збірна України посідає десяте місце в чоловічому заліку Кубка націй та 15-те – в жіночому. Наразі найкращим результатом для українців є сьома позиція Дмитра Підручного в гонці переслідування, повідомляє 24 канал.
Коли відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону?
Змагання у німецькому містечку південно-східної Баварії будуть розбиті на п'ять днів. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.
Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть 14 січня естафету. Закінчаться ж змагання в Рупольдингу 18 січня чоловічим персьютом.
Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Рупольдингу
- 14 січня (15:30) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 15 січня (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 16 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки
- 17 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 18 січня (13:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
- 18 січня (16:00) – гонка переслідування 12,5 кілометра, чоловіки
Де дивитись біатлон в Україні?
Усі гонки п'ятого етапу в Рупольдингу у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси, Суспільне Одеса тощо).
Як минув попередній етап в Обергофі?
- Для українських біатлоністів четвертий етап Кубка світу став поки найуспішнішим у сезоні-2025/2026.
- Двічі у топ-20 фінішував Віталій Мандзин. Уродженець Тернопільщини став 15-м у спринті, після чого в гонці переслідування фінішував 20-м.
- Той персьют став проривним для капітана "синьо-жовтих". Дмитро Підручний посів сьоме місце, стартувавши 41-м.
- Серед представниць жіночої збірної залікові очки змогла заробити тільки Христина Дмитренко, яка фінішувала 33-ю та 35-ю в індивідуальних гонках.
- Естафети, на жаль, були невдалими для України. В обох наші збірні посідали 14-ті місця.
Зазначимо, що в у загальному заліку наразі найвище серед українців розташовується Віталій Мандзин – 27-ма сходинка.