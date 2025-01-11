Биатлонисты будут соревноваться в одиночном миксте и классической смешанной эстафете. Украину будут представлять шесть спортсменов, сообщает 24 канал со ссылкой на biathlon.com.ua.

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Кто представит Украину 12 января в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Украины решил, кто будет соревноваться в последний день четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Одиночная смешанная эстафета:

9-1. Антон Дудченко.

9-2. Ирина Петренко.

Классическая смешанная эстафета:

6-1. Виталий Мандзин.

6-2. Дмитрий Пидручный.

6-3. Елена Городна.

6-4. Кристина Дмитренко.

Отметим, что одиночный микст стартует в 13:20 по киевскому времени. Начало классической смешанной эстафеты запланировано на 15:30 по Киеву.