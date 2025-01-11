Біатлоністи змагатимуться в одиночному міксті та класичній змішаній естафеті. Україну представлятимуть шість спортсменів повідомляє 24 канал із посиланням на biathlon.com.ua.

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Тренерський штаб збірної України вирішив, хто змагатиметься в останній день четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Одиночна змішана естафета:

9-1. Антон Дудченко.

9-2. Ірина Петренко.

Класична змішана естафета:

6-1. Віталій Мандзин.

6-2. Дмитро Підручний.

6-3. Олена Городна.

6-4. Христина Дмитренко.

Зазначимо, що одиночний мікст стартує о 13:20 за київським часом. Початок класичної змішаної естафети заплановано на 15:30 за Києвом.