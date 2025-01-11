Четвертый этап Кубка мира по биатлону: кто представит Украину 12 января в Оберхофе
11 января 2025, 22:11Читати новину українською
В воскресенье, 12 января, завершается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования состоятся в немецком Оберхофе.
Биатлонисты будут соревноваться в одиночном миксте и классической смешанной эстафете. Украину будут представлять шесть спортсменов, сообщает 24 канал со ссылкой на biathlon.com.ua.
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Кто представит Украину 12 января в Оберхофе
Тренерский штаб сборной Украины решил, кто будет соревноваться в последний день четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Одиночная смешанная эстафета:
- 9-1. Антон Дудченко.
- 9-2. Ирина Петренко.
Классическая смешанная эстафета:
- 6-1. Виталий Мандзин.
- 6-2. Дмитрий Пидручный.
- 6-3. Елена Городна.
- 6-4. Кристина Дмитренко.
Отметим, что одиночный микст стартует в 13:20 по киевскому времени. Начало классической смешанной эстафеты запланировано на 15:30 по Киеву.