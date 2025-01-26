С надеждами на медаль: кто представит Украину в мужском персьюте в Антхольц-Антерсельве

С 23 по 26 января продолжается шестой этап Кубка мира-2024/2025 по биатлону. Его принимает итальянская Антхольц-Антерсельва.

Последней гонкой на этом этапе станет мужской персьют. Он начнется в 15:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Стартлист "сине-желтых"

Украина будет представлена двумя спортсменами. По результатам спринта в гонку преследования квалифицировались Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Уроженец Тернопольской области финишировал тогда в цветочной зоне, поэтому будет иметь очень перспективную стартовую позицию. К сожалению, в шаге от участия в персьюте остановился Виталий Мандзин, который расположился на 61 месте.

Состав сборной Украины:

5. Дмитрий Пидручный (+0:22)

36. Антон Дудченко (+1:38)

Отметим, что после этой гонки спортсмены останутся в Италии, но переедут в Мартел-валь-Мартелло. Там они примут участие в чемпионате Европы, который продлится с 29 января по 2 февраля.