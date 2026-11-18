Где смотреть Кубок мира по биатлону в Украине
В четверг, 26 ноября, начнется новый биатлонный сезон 2026/2027. Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти (Финляндия).
В Украине гонки по биатлону будут транслироваться телеканалом и сайтом Суспильне Спорт, а также местными каналами Суспильного. Смотреть прямые трансляции биатлона также можно на сайте 24 Канала.
Календарь нового сезона по биатлону
Текущий сезон Кубка мира будет состоять из десяти этапов. Также в феврале в Эстонии состоится чемпионат мира по биатлону.
- 26 – 29 ноября
Первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)
- 4–6 декабря
Второй этап Кубка мира в Гохфильцене (Австрия)
- 10–13 декабря
Третий этап Кубка мира в Ле-Гран-Борнане (Франция)
- 2–3 января
Четвертый этап Кубка мира в Поклюке (Словения)
- 6–10 января
Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия)
- 14–17 января
Шестой этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельви (Италия)
- 21–24 января
Седьмой этап Кубка мира в Нове Место-на-Мораве (Чехия)
25 – 31 января
Чемпионат Европы по биатлону в Поклюке (Словения)
- 10–21 февраля
Чемпионат мира по биатлону в Отепяэ (Эстония)
24 февраля – 1 марта
Юниорский чемпионат мира по биатлону в Якушице (Польша)
- 4 – 7 марта
Восьмой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия)
- 11 – 14 марта
Девятый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)
- 18–21 марта
Десятый этап Кубка мира в Осло-Холменколлене (Норвегия)
Кто выступит на Кубке мира в Контиолахти
Напомним, накануне сборная Украины объявила состав мужской и женской команд на первый этап Кубка мира. В заявке не нашлось места олимпийской чемпионке Юлии Джими.
Состав мужской команды
- Виталий Мандзин
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковский
Состав женской команды
- Елена Городная
- Кристина Дмитренко
- Татьяна Тарасюк
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина