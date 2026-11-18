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В Украине гонки по биатлону будут транслироваться телеканалом и сайтом Суспильне Спорт, а также местными каналами Суспильного. Смотреть прямые трансляции биатлона также можно на сайте 24 Канала.

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Календарь нового сезона по биатлону

Текущий сезон Кубка мира будет состоять из десяти этапов. Также в феврале в Эстонии состоится чемпионат мира по биатлону.

26 – 29 ноября

Первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)

4–6 декабря

Второй этап Кубка мира в Гохфильцене (Австрия)

10–13 декабря

Третий этап Кубка мира в Ле-Гран-Борнане (Франция)

2–3 января

Четвертый этап Кубка мира в Поклюке (Словения)

6–10 января

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия)

14–17 января

Шестой этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельви (Италия)

21–24 января

Седьмой этап Кубка мира в Нове Место-на-Мораве (Чехия)

25 – 31 января

Чемпионат Европы по биатлону в Поклюке (Словения)

10–21 февраля

Чемпионат мира по биатлону в Отепяэ (Эстония)

24 февраля – 1 марта

Юниорский чемпионат мира по биатлону в Якушице (Польша)

4 – 7 марта

Восьмой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия)

11 – 14 марта

Девятый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)

18–21 марта

Десятый этап Кубка мира в Осло-Холменколлене (Норвегия)

Кто выступит на Кубке мира в Контиолахти

Напомним, накануне сборная Украины объявила состав мужской и женской команд на первый этап Кубка мира. В заявке не нашлось места олимпийской чемпионке Юлии Джими.

Состав мужской команды

Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковский

Состав женской команды