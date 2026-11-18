Adv

В Україні гонки з біатлону транслюватиме телеканал та сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного. Дивитися прямі трансляції біатлону також можна на сайті 24 Каналу.

популярні відео

Календар нового сезону з біатлону

Цьогорічний сезон Кубка світу налічуватиме десять етапів. Також у лютому в Естонії відбудеться чемпіонат світу з біатлону.

26 – 29 листопада

Перший етап Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія)

4 – 6 грудня

Другий етап Кубка світу в Гохфільцені (Австрія)

10 – 13 грудня

Третій етап Кубка світу в Ле-Гран-Борнані (Франція)

2 – 3 січня

Четвертий етап Кубка світу в Поклюці (Словенія)

6 – 10 січня

П'ятий етап Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина)

14 – 17 січня

Шостий етап Кубка світу в Антхольц-Антерсельві (Італія)

21 – 24 січня

Сьомий етап Кубка світу в Нове Место-на-Мораві (Чехія)

25 – 31 січня

Чемпіонат Європи з біатлону у Поклюці (Словенія)

10 – 21 лютого

Чемпіонат світу з біатлону в Отепяе (Естонія)

24 лютого – 1 березня

Юніорський чемпіонат світу з біатлону в Якушиці (Польща)

4 – 7 березня

Восьмий етап Кубка світу в Обергофі (Німеччина)

11 – 14 березня

Дев'ятий етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція)

18 – 21 березня

Десятий етап Кубка світу в Осло Голменколлені (Норвегія)

Хто стартуватиме на Кубку світу в Контіолахті

Нагадаємо, напередодні збірна України оголосила склад чоловічої та жіночої команд на перший етап Кубка світу. У заявці не знайшлося місце олімпійській чемпіонці Юлії Джимі.

Склад чоловічої команди

Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковський

Склад жіночої команди