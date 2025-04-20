Украинка Онофрийчук выиграла "золото" Кубка мира и отказалась от совместного фото с белоруской
- 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук выиграла "золото" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с обручем.
- Онофрийчук отказалась от совместного фото на церемонии награждения с гимнастками из стран-агрессорок.
В столице Азербайджана продолжается второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук торжествовала в упражнениях с обручем.
20 апреля на этапе Кубка мира в Баку состоялись финальные соревнования в упражнениях с обручем. Среди участниц турнира не было равных украинке Таисии Онофрийчук, пишет 24 Канал.
Читайте также Дерюгина эмоционально отреагировала на победу Онофрийчук: видео реакции тренера
Онофрийчук – чемпионка Кубка мира в Баку
За свое выступление в финале Таисия получила от судей 29,250 баллов. Она опередила на 0,05 балла бывшую россиянку Веру Туголукову, представляющую Кипр. "Бронза" досталась "нейтральной" белоруске Анастасии Салос.
Кубок мира по художественной гимнастике. Обруч
- 1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,250
- 2. Вера Туголукова (Кипр) – 29,200
- 3. Анастасия Салос – 28,950
Видео выступления Онофрийчук
На церемонии награждения Онофрийчук отказалась от совместного фото с "нейтральной" гимнасткой и экс-россиянкой. Таисия покинула подиум, когда там появились представительницы стран-агрессорок.
Напомним, что в первый день соревнований на турнире в Баку Онофрийчук завоевала "серебро" в многоборье.