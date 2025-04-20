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20 апреля, 15:10
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Украинка Онофрийчук выиграла "золото" Кубка мира и отказалась от совместного фото с белоруской

Сергей Шаховец
Основні тези
  • 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук выиграла "золото" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с обручем.
  • Онофрийчук отказалась от совместного фото на церемонии награждения с гимнастками из стран-агрессорок.

В столице Азербайджана продолжается второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук торжествовала в упражнениях с обручем.

20 апреля на этапе Кубка мира в Баку состоялись финальные соревнования в упражнениях с обручем. Среди участниц турнира не было равных украинке Таисии Онофрийчук, пишет 24 Канал.

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Онофрийчук – чемпионка Кубка мира в Баку

За свое выступление в финале Таисия получила от судей 29,250 баллов. Она опередила на 0,05 балла бывшую россиянку Веру Туголукову, представляющую Кипр. "Бронза" досталась "нейтральной" белоруске Анастасии Салос.

Кубок мира по художественной гимнастике. Обруч

  • 1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,250
  • 2. Вера Туголукова (Кипр) – 29,200
  • 3. Анастасия Салос – 28,950

Видео выступления Онофрийчук

На церемонии награждения Онофрийчук отказалась от совместного фото с "нейтральной" гимнасткой и экс-россиянкой. Таисия покинула подиум, когда там появились представительницы стран-агрессорок.

Напомним, что в первый день соревнований на турнире в Баку Онофрийчук завоевала "серебро" в многоборье.