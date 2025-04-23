Украинское классико в финале: Динамо и Шахтер определят обладателя Кубка Украины

В среду, 23 апреля, состоялись два полуфинальных матча Кубка Украины по футболу. Поединки сыграли на стадионах во Львове и Житомире.

В 16:00 черновицкая Буковина начала номинально домашний матч против лидера текущего сезона УПЛ киевского Динамо. Перволиговый клуб принимал титулованного соперника на стадионе "Украина" во Львове, ведь их домашняя арена не соответствовала требованиям уровня полуфинала Кубка Украины, сообщает 24 Канал.

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Буковина – Динамо 1:4

Голы: Бойчук. 23 – Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (п), Шапаренко, 76

Первая половина встречи закончилась сенсационной победой "желто-черных" 1:0. Единственный гол в первые 45 минут забил Богдан Бойчук после роковой ошибки Владимира Бражко.

Однако во втором тайме киевляне перевернули игру в свою пользу. В перерыве Александр Шовковский сделал две замены, выпустив Владислава Ваната и Владислава Кабаева. Но не они сравняли цифры в матче. Сделал это Назар Волошин, который впоследствии через пять минут оформил дубль, красиво пробив на добивании. Динамо впервые в поединке повело в счете 1:2. Далее у Буковины все посыпалось. На 71-й минуте Ванат заработал пенальти, которое реализовал Бражко, а через пять минут Шапаренко поставил точку в полуфинале 1:4.

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Полесье – Шахтер 0:1

Гол: Алиссон, 113

Во втором полуфинале определился обладатель второй путевки в финал Кубка Украины. Ни одна из команд не желала уступать и боролась до конца.

В основное время соперники не сумели открыть счет. В начале второго тайма Александр Назаренко заставил схватиться за голову Имада Ашура. Вингер Полесья упустил стопроцентный момент.

Победитель поединка определился в экстратаймах. На 113-й минуте сработала замена тренера "горняков" Марино Пушича. Бразилец Алиссон получил пас в штрафной площадке и пробил мимо Кудрика. "Волкам" банально не хватило времени, чтобы сравнять счет.

В итоге Шахтер одержал победу со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины.

Обладатель трофея определится 14 мая в Житомире. Зрители станут свидетелями украинского классико: Динамо – Шахтер.