В борьбе за трофей осталось всего четыре команды: Металлист 1925, Динамо, Буковина и Чернигов. Киевляне сыграют с командой из Черновцов, тогда как харьковчане будут сражаться с Черниговом, сообщает 24 Канал.

Спасет ли Динамо сезон?

В этом сезоне УАФ внесла существенные изменения в розыгрыш Кубка Украины. Команды начинали участие аж с 1/32 финала (за исключением участников еврокубков), жребий на каждой стадии был слепым, а трофей пережил обновление.

Это позволило двум главным фаворитам турнира Динамо и Шахтеру сойтись уже на стадии 1/8 финала. Тогда киевляне торжествовали со счетом 2:1. После этого Динамо одолело Ингулец и теперь сразится с будущим новичком УПЛ.

Для киевлян Кубок Украины – последний шанс спасти провальный сезон. Подопечные Костюка уже давно выпали из борьбы за чемпионство, а нынче вообще занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ.

Победа в Кубке подарит Динамо путевку в квалификацию Лиги Европы. Что же касается Буковины, то подопечные Шищенко еще не потерпели ни одного поражения в сезоне. Буковина уже гарантировала себе выход в УПЛ, а в Кубке выбила крепкие Карпаты и ЛНЗ.

К слову, в прошлом году команды уже встречались в Кубке именно на стадии 1/2 финала. Тогда "бело-синие" торжествовали со счетом 4:1, хоть и пропустили первыми.

Повезло ли Металлисту 1925 со жребием?

Что же касается второй пары, то появление Чернигова на такой поздней стадии является несколько сенсационным. В Первой лиге команда идет аж 12-й, опережая зону переходных матчей на два балла.

Однако в Кубке жребий часто улыбался им. Из представителей элиты Чернигов играл только против Кривбасса и даже проиграл ему по пенальти. Однако криворожане нарушили лимит на легионеров, что помогло черниговцам остаться в Кубке.

Что же касается Металлиста 1925, то для подопечных Бартуловича Кубок имеет схожую мотивацию с динамовской. В чемпионате харьковчане идут четвертыми с отставанием от еврокубковой зоны в два балла.

Матч Буковина – Динамо пройдет в Тернополе 21 апреля, тогда как игра Металлист 1925 – Чернигов назначена на 22-е число в Житомире. Обе встречи стартуют в 18:00 по киевскому времени. Финал соревнования состоится 20 мая во Львове.