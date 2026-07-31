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Sport News 24 Футбол Кубок Украины 2026/2027: календарь, расписание и результаты матчей
31 июля, 16:56
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Кубок Украины 2026/2027: календарь, расписание и результаты матчей

Андрей Олейник

Новый сезон Кубка Украины стартует уже 9 августа: сначала в борьбу вступят любительские команды, а позже к ним присоединятся и профессиональные клубы. Всего на трофей претендуют 69 команд со всех уголков нашей страны.

31 июля определились пары квалификационного раунда. Как и в прошлом сезоне, будет действовать обновленный регламент соревнований, который добавляет интригу благодаря полностью "слепому" жеребьевке и отсутствию овертаймов в матчах вплоть до финала, пишет 24 Канал.

Кто участвует в Кубке Украины по футболу 2026–2027

Первыми свои матчи сыграют команды региональных ассоциаций. Это самый низкий уровень соревновательного взрослого футбола в Украине, но даже эти коллективы по принципам кубкового турнира получают шанс побороться наравне с именитыми клубами.

В целом структура участников Кубка выглядит так:

  • 18 команд региональных ассоциаций (квалификационный раунд)
  • 6 команд Ассоциации любительского футбола Украины (1/32 финала)
  • 15 команд Второй лиги (1/32 финала)
  • 14 команд Первой лиги (1/32 финала)
  • 12 из 16 команд УПЛ (1/32 финала)
  • 4 представителя Украины в еврокубках – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо (1/16 финала)

Расписание матчей Кубка Украины 2026–2027

  • 31 июля – жеребьевка квалификационного раунда и 1/32 финала
  • 9–11 августа 2026 года – квалификационный раунд
  • 21–23 августа 2026 года – 1/32 финала
  • 8 – 10 сентября 2026 года – 1/16 финала;
  • 27–29 октября 2026 года – 1/8 финала;
  • 2 – 4 марта 2027 года – 1/4 финала;
  • 20–22 апреля 2027 года – 1/2 финала;
  • Базовая дата 19 мая 2027 года – финал

Квалификационный раунд

  • A1. Новый Раздел – Николаев
  • A2. Покутье – Довбуш
  • A3. Агрон – Луцксантехмонтаж №536
  • B1. Колос – Новожуков
  • B2. Дружба-Козаки – Vivad
  • B3. Чайка Вышгород – Калиновка
  • C1. Ukrainian Team – Решетиловка
  • C2. Ингул – Пальмира
  • C3. Айрон – Базис

1/32 финала

  • Куликов-Билка – Победитель C2
  • Локомотив Киев – Пробой Городенка
  • Днестр Залещики – Левый Берег
  • Нива Винница – Рух Львов
  • Брацлав – Александрия
  • Черноморец – Вильховцы, Ивано-Франковская обл.
  • Агротех Тишковка – Вильховцы, Закарпатская обл.
  • Скала 1911 Стрый – Заря Луганск
  • Победитель B2 – Победитель C3
  • Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы
  • Авангард Лозовая – Кудривка
  • Эпицентр Каменец-Подольский – То4ка Одесса
  • Колос Коваливка – ЮКСА Тарасовка
  • Победитель C1 – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • Диназ Вышгород – Феникс-Мариуполь
  • Харьков – Победитель B3
  • Маяк Сарны – Полтава
  • Верес Ровно – Ингулец Петрово
  • Кривбасс Кривой Рог – Рокита
  • Победитель A1 – Атлет Киев
  • Ребел Киев – Агробизнес
  • Металлург Запорожье – Олимпия Савинцы
  • Карпаты Львов – Оболонь Киев
  • Карбон Черкассы – Победитель A2
  • Победитель A3 – Чернигов
  • Буковина Черновцы – Нива Тернополь
  • Победитель B1 – Тростянец
  • Пенуэл Кривой Рог – Металлист Харьков

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