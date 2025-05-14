Фантастический сэйв: тренер Шахтера назвал героя финала Кубка Украины

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал победу в Кубке Украины. "Горняки" проявили характер и сумели вырвать победу в серии пенальти.

Шахтер сумел отыграться после пропущенного гола от Ярмоленко. А в серии пенальти дончан выручил Дмитрий Ризнык, который отразил удар Александра Караваева, пишет 24 Канал.

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Пушич похвалил своих футболистов

После матча игру своих подопечных оценил главный тренер Шахтера Марино Пушич. Он отметил большое количество ошибок, которые допускали игроки обеих команд, а также характер своих подопечных.

"Невероятные эмоции. Я очень счастлив, особенно учитывая наш путь в сезоне. В матче было много ошибок обеих команд, но я горжусь своими игроками и тем, как они подошли к пенальти, где были эмоции. Ребята и все в клубе тяжело работали, чтобы мы этого достигли. Рад, что болельщики смогут отпраздновать этот успех. Нам пришлось отыгрываться, и мы показали характер, поэтому я могу только похвалить игроков", – заметил Пушич в интервью УПЛ ТВ.

Боснийский специалист отметил, что его команда третий раз подряд играла овертаймы в розыгрыше Кубке Украины. Этот опыт пригодился "горнякам". Отдельно Пушич отметил Дмитрия Ризныка, который взял решающий пенальти.

Серия пенальти? Хорошо, что команда готова физически и психологически. Третий раз в Кубке мы играем овертайм, и мы показали готовность бороться. Это большой стресс для команды. Ризнык? Конечно, Дмитрий нам очень помог. Я ему сказал, что он достаточно сильный, чтобы выиграть эту серию. И ему это удалось. Фантастический сейв,

– рассказал Пушич.

Отметим, что Шахтер провалил сезон в УПЛ, где, скорее всего, финиширует третьим. Благодаря победе в Кубке Украины "горняки" получили возможность выступить во втором по престижности еврокубковом турнире – Лиге Европы.