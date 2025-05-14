Шахтар зумів відігратися після пропущеного голу від Ярмоленка. А у серії пенальті донеччан виручив Дмитро Різник, який відбив удар Олександра Караваєва, пише 24 Канал.

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Пушич похвалив своїх футболістів

Після матчу гру своїх підопічних оцінив головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Він відмітив велику кількість помилок, які припускали гравці обох команд, а також характер своїх підопічних.

"Неймовірні емоції. Я дуже щасливий, особливо з огляду на наш шлях у сезоні. У матчі було багато помилок обох команд, але я пишаюся своїми гравцями і тим, як вони підійшли до пенальті, де були емоції. Хлопці та всі у клубі важко працювали, щоб ми цього досягли. Радий, що вболівальники зможуть відсвяткувати цей успіх. Нам довелося відіграватися, і ми показали характер, тому я можу лише похвалити гравців", – зауважив Пушич в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Боснійський фахівець відмітив, що його команда втретє поспіль грала овертайми в розіграшу Кубка України. Цей досвід став у пригоді "гірникам". Окремо Пушич відмітив Дмитра Різника, який взяв вирішальний пенальті.

Серія пенальті? Добре, що команда готова фізично та психологічно. Третій раз у Кубку ми граємо овертайм, і ми показали готовність боротися. Це великий стрес для команди. Різник? Звісно, ​​Дмитро нам дуже допоміг. Я йому сказав, що він досить сильний, щоб виграти цю серію. І йому це вдалося. Фантастичний сейв,

– розповів Пушич.

Зазначимо, що Шахтар провалив сезон в УПЛ, де, скоріш за все, фінішує третім. Завдяки перемозі в Кубку України "гірники" отримали можливість виступити в другому за престижністю єврокубковому турнірі – Лізі Європи.