Украинский защитник Александр Зинченко близок к переходу из лондонского Арсенала. Украинец и потенциальный клуб, уже согласовали все детали, пишет 24 Канал со ссылкой на Sporx.

Куда перейдет Зинченко

Турецкий Фенербахче, который уже длительное время следил за ситуацией вокруг игрока, вышел на финальную стадию переговоров по трансферу защитника.

Особую заинтересованность в переходе проявил главный тренер "канареек" Жозе Моуринью, который стремится видеть украинца в своей команде.

Стамбульский клуб предложил за Зинченко около 10 миллионов евро, учитывая, что его контракт с Арсеналом завершается летом 2026 года. Сейчас стороны работают над согласованием деталей сделки, после чего трансфер могут объявить официально.

Справка. Александр Зинченко пропустил немало матчей в прошлом сезоне из-за постоянных проблем с икроножной мышцей.

Отметим, что ранее было известно, что услугами украинского футболиста интересовался Вест Хэм, в котором когда-то играл Андрей Ярмоленко.