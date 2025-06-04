Артета определился с клубом для Зиненко: украинец может вскоре покинуть Арсенал

Украинский футболист Александр Зинченко может вскоре сменить клубную прописку. Лондонский Арсенал уже нашел для футболиста клуб.

Лондонский Арсенал длительное время раздумывал над судьбой Александра Зинченко в клубе. На футболиста уже появился претендент, пишет 24 канал со ссылкой на TransferFeed.

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Куда может перейти Зинченко

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета готов рассмотреть трансфер Александра Зинченко в дортмундскую Боруссию.

Такое решение связано с высокой оценкой потенциала конкурента украинца Майлза Льюиса-Скелли, которого Артета считает будущим команды. Из-за этого позиция Зинченко в клубе больше не выглядит приоритетной.

Справка. В сезоне-2024/2025 Александр Зинченко сыграл 23 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, что украинским футболистом интересовались также Ньюкасл Юнайтед, Бавария и Монако.