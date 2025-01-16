Игрок Барселоны высмеял миллиметровый офсайд и обратился с забавным заявлением к Adidas

Жюль Кунде стал одним из героев матча 1/8 финала Кубка Испании против Бетиса. Француз мог оформить дубль, однако видеоповтор помешал ему это сделать.

В Кубке Испании 2024-2025 состоялись несколько матчей 1/8 финала. Одной из центральных встреч стадии был бой между Барселоной и Бетисом на поле первых, сообщает 24 Канал.

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Офсайд на миллиметр

Каталонцы смогли раздавить соперника со счетом 5:1. Одним из авторов голов стал Жюль Кунде, который отличился на 27 минуте. При этом француз мог оформлять дубль перед перерывом, но попал в забавную ситуацию.

Арбитры отменили гол Жюля из-за офсайда. На VAR же было заметно, что вне игры оказался всего лишь конец носка футболиста. Это стало поводом для Кунде пошутить насчет своих бутс, обратившись к компании-производителю.

Adidas, нам нужно изменить форму моих Predator,

– написал Жюль в сторис на своей странице в инстаграм.



Остроумный пост Жюля Кунде насчет офсайда / фото из инстаграма игрока

Отметим, что Кунде является основным игроком Барселоны при тренерстве Флика. В текущем сезоне француз наиграл уже 29 матчей, оформив два гола и семь ассистов.

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К слову, каталонцы уже в 14-й раз за последние 15 розыгрышей Кубка добрались четвертьфинальной стадии. Вместе с Барселоной туда попали Валенсия, Леганес, Хетафе и Атлетико. Еще трое четвертьфиналистов определятся в следующих парах: