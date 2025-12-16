Такое не удавалось ни одной легенде: 18-летний баскетболист переписал историю НБА крутым рекордом

В ночь с 15 на 16 декабря состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Юта Джаз дома принимала Даллас Маверикс.

Команды в основное время сыграли вничью, а в овертайме хозяева победили со счетом 140:133. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для юного игрока гостей Купера Флегга, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Какое достижение покорилось Флеггу?

Вундеркинд Далласа стал самым результативным игроком этого матча. Он набрал 42 очка, благодаря чему установил исторический рекорд.

Отныне Купер является самым молодым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать более 40 очков в одной игре. Он стал первым, кто это сделал в 18 лет.

Американцу покорилось такое достижение за шесть дней до своего 19-летия. Предыдущим рекордсменом был легендарный Леброн Джеймс, который впервые пересек отметку в 40+ очков в возрасте 19 лет и 88 дней.

К слову. В этом матче Флегг также сделал семь подборов и отдал шесть результативных передач. К тому же он совершил один перехват и два блокшота за 42 минуты пребывания на площадке.

Отметим, что накануне рекордом в НБА отметился звездный Стефен Карри. Он превзошел достижение, которым владел легендарный Майкл Джордан.

Что известно о Купере Флегге?