Таке не вдавалося жодній легенді: 18-річний баскетболіст переписав історію НБА шаленим рекордом
- 18-річний Купер Флегг став наймолодшим гравцем в історії НБА, який набрав понад 40 очок в одній грі, перевершивши попередній рекорд Леброна Джеймса.
- У матчі проти Юта Джаз Флегг також зробив сім підбирань, шість передач, одне перехоплення та два блокшоти за 42 хвилини гри.
У ніч з 15 на 16 грудня відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Юта Джаз вдома приймала Даллас Маверікс.
Команди в основний час зіграли внічию, а в овертаймі господарі перемогли з рахунком 140:133. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для юного гравця гостей Купера Флегга, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.
Яке досягнення підкорилося Флеггу?
Вундеркінд Далласа став найрезультативнішим гравцем цього матчу. Він набрав 42 очка, завдяки чому встановив історичний рекорд.
Відтепер Купер є наймолодшим баскетболістом в історії ліги, якому вдалося набрати понад 40 очок в одній грі. Він став першим, хто це зробив у 18 років.
Американцю підкорилося таке досягнення за шість днів до свого 19-річчя. Попереднім рекордсменом був легендарний Леброн Джеймс, який вперше перетнув позначку в 40+ очок у віці 19 років та 88 днів.
Купер Флегг встановив рекорд НБА: дивіться відео
До слова. В цьому матчі Флегг також зробив сім підбирань і віддав шість результативних передач. До того ж він здійснив одне перехоплення та два блокшоти за 42 хвилини перебування на майданчику.
Зазначимо, що напередодні рекордом у НБА відзначився зірковий Стефен Каррі. Він перевершив досягнення, яким володів легендарний Майкл Джордан.
Що відомо про Купера Флегга?
З ранніх років вважався великим талантом і здобував низку нагород на юнацькому рівні.
За даними Вікіпедії, зокрема, був названий Містером баскетболу США та володарем Призу Нейсміта – найкращому гравцю року серед старшокласників.
На драфті НБА 2025 був обраний під першим номером.
У дебютному сезоні в лізі Флегг у середньому набирає 18,4 очка, 6,3 підбирання, 3,5 передачі за матч.