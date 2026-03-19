Шанс для Лунина: основной вратарь Реала выпал на длительный период из-за травмы

Мадридский Реал успешно отыграл матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 2025 –2026. Команда Альваро Арбелоа дважды одолела Манчестер Сити.

В Мадриде судьбу встречи решил хет-трик Вальверде, тогда как на выезде победу Реалу принес дубль Винисиуса. Однако игра в Манчестере принесла "сливочным" и неутешительные новости, сообщает сайт Реала.

Что случилось с Куртуа?

В ответном матче травму получил основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа. В перерыве бельгийцу понадобилась замена, поэтому фанаты клуба ждали обследования футболиста.

В конце концов оно показало неприятный результат для мадридцев. Тибо травмировал квадрицепс бедра на правой ноге, из-за чего будет восстанавливаться длительный срок.

Как сообщает журналистка Аранча Родригес, Куртуа сможет вернуться на поле лишь через шесть недель, то есть в начале мая. Таким образом, в это время основным кипером "бланкос" должен стать украинец Андрей Лунин.

Украинец вышел на замену в матче против Манчестер Сити и не пропустил, оформив три сейва. Теперь Лунин должен сыграть против Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также в матчах Ла Лиги против Атлетико, Мальорки, Жироны, Алавеса и Бетиса.

Как Лунин выступает за Реал?