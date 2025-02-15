Реал в меньшинстве сыграл вничью против середняка Ла Лиги и рискует потерять лидерство
Реал в минувший уикенд сыграл с Атлетико вничью, что помогло Барселоне приблизиться к мадридцам в борьбе за чемпионство. Поэтому "Королевский клуб" не должен терять очки, чтобы сохранить лидерство.
Осасуна – Реал 1:1
Голы: Будимир, 58 (П) – Мбаппе, 15
Удаление: Беллингем, 39
В субботу, 15 февраля, в Испании состоялись матчи 24-го тура Ла Лиги-2024/2025. Реал пришел в гости к боевой и неуступчивой Осасуне, сообщает 24 канал.
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Беллингем заработал ненужное удаление
Реал подходил к матчу с Осасуной в роли фаворита. "Королевский клуб" активно начал игру с нашествия на ворота соперников. Уже через 15 минут после начала Киллиан Мбаппе открыл счет.
Первый тайм запомнился не только голом и опасными моментами, но и ненужной красной карточкой Джуда Беллингема. Англичанин вызывающе высказался в сторону арбитра и получил удаление.
Осасуна удержала ничью
Второй тайм начался под контролем Реала. Однако Осасуна нашла свой момент и смогла сравнять счет. Памплонцы заработали пенальти, который уверенно реализовал лучший бомбардир команды Анте Будимир.
"Королевский клуб" в меньшинстве пытался отыграться. Однако оборона Осасуны действовала надежно, мешая мадридцам забить гол и снова выйти вперед в очном противостоянии.
Напряженная концовка матча выдалась в Памплоне. Реал давил на соперника, чтобы получить важные три очка. Однако забить гол не получилось, матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Реал может потерять лидерство, если Атлетико выиграет свой матч против Сельты в Ла Лиге. "Матрасники" сыграют свой поединок сегодня 15 февраля в 19:30 по киевскому времени.