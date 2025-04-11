Рома не проигрывает в чемпионате Италии уже четыре месяца: сможет ли Довбик огорчить Лацио в дерби

Артем Довбик остается главной ударной силой команды Клаудио Раньери. В этом сезоне украинец оформил уже 16 голов во всех турнирах.

В эти выходные в чемпионате Италии 2024-2025 пройдут матчи 32 тура Серии А. Центральная встреча уик-энда вынесена на воскресенье, 13 апреля. В рамках римского дерби Лацио будет принимать Рому, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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"Орлы" против "волков"

Команда Артема Довбика находится в прекрасной форме последние два месяца. После провального старта сезона и двойной смены тренера Рома начала получать результат под руководством Клаудио Раньери.

В феврале-марте "волки" выиграли семь матчей Серии А подряд, но в прошлом туре прервали эту серию ничьей с Ювентусом. За семь туров до финиша сезона Рома занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.

Одним из ее конкурентов является Лацио, который идет шестым и имеет двухочковое преимущество. "Орлы" наоборот затормозили в последнее время, ведь за последние два месяца команда Барони выиграла всего дважды в семи играх чемпионата. А проигрыш Буде-Глимту в четвертьфинале Лиги Европы может надломить команду.

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Прогноз Favbet

Но в дерби явного фаворита не будет. Favbet дает почти равные коэффициенты на победу в этом принципиальном матче – 2,63 на Рому и 2,86 на Лацио. Ничья же оценивается в 3,25.

При этом эксперты и не ожидают много голов во встрече. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,15, тогда как на ТМ2,5 – 1,75. Вероятность того, что оба клуба забьют, составляет 1,86.

К слову, в последних семи римских дерби одна из команд обязательно не забивала. В первом круге текущего чемпионата Рома взяла верх над принципиальным соперником со счетом 2:0. Точные удары на счету Пеллегрини и Салемакерса.