Цими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 пройдуть матчі 32 туру Серії А. Центральна зустріч вікенду винесена на неділю, 13 квітня. В рамках римського дербі Лаціо прийматиме Рому, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Довбик став найкращим гравцем місяця в Серії А

"Орли" проти "вовків"

Команда Артема Довбика знаходиться в прекрасній формі останні два місяці. Після провального старту сезону та подвійної зміни тренера Рома почала здобувати результат під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

У лютому-березні "вовки" виграли сім матчів Серії А поспіль, але минулого туру перервали цю серію нічиєю з Ювентусом. За сім турів до фінішу сезону Рома посідає сьоме місце, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 4 бали.

Одним з її конкурентів є Лаціо, який йде шостим та має двоочкову перевагу. "Орли" навпаки загальмували останнім часом, адже за останні два місяці команда Бароні виграла всього двічі у семи іграх чемпіонату. А програш Буде-Глімту у чвертьфіналі Ліги Європи може надломити команду.

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Прогноз Favbet

Але у дербі явного фавориту не буде. Favbet дає майже рівні коефіцієнти на перемогу в цьому принциповому матчі – 2,63 на Рому та 2,86 на Лаціо. Нічия ж оцінюється у 3,25.

При цьому експерти і не очікують на багато голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,15, тоді як на ТМ2,5 – 1,75. Ймовірність того, що обидва клуби заб'ють, становить 1,86.

До слова, в останніх семи римських дербі одна із команд обов'язково не забивала. У першому колі поточного чемпіонату Рома взяла гору над принциповим суперником з рахунком 2:0. Точні удари на рахунку Пеллегріні та Салемакерса.