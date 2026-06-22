Обогнал Месси, но не Пеле: Ямаль благодаря голу на ЧМ вошел в число рекордсменов

18-летний Ламин Ямаль, по прогнозам, должен был стать одной из главных звезд чемпионата мира этого года. Оправдывать возложенные на него надежды вингер "Барселоны" начал лишь во втором матче, приняв участие в разгроме Саудовской Аравии.

Ямаль начал разгром соперника, забив гол уже на 10-й минуте. Этот гол вошёл в историю, хотя результат испанца всё же не так впечатляет на фоне другого участника чемпионата мира, пишет "24 Канал".

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К какому рекорду приблизился Ямаль?

В возрасте 18 лет и 343 дней Ламин Ямаль стал восьмым самым молодым автором гола в истории чемпионатов мира. Для этого хватило одного выхода в стартовом составе.

Интересно, что уже не впервые в списке рекордсменов молодой вингер опережает другого знакового игрока в истории "Барселоны" — Лионеля Месси. Аргентинец впервые отличился на чемпионатах мира в 2006 году, забив гол в ворота сборной страны, которой сейчас даже не существует — Сербии и Черногории. Разница на самом деле невелика: Лео тогда было всего на 14 дней больше, чем Ламину.

До абсолютного рекорда Ямалю было не дотянуться ни при каких обстоятельствах — ведь предыдущий чемпионат мира он, как сам говорил в интервью, "смотрел на школьных уроках". Легендарный бразилец Пеле впервые забил на чемпионатах мира в 1958 году, будучи всего лишь 17-летним. Никому ни раньше, ни позже не удавалось стать автором гола на таком уровне ещё до достижения совершеннолетия.

Кто ещё на чемпионате мира претендует на звание юной звезды?

Интересно, что Ямаль даже не стал первым игроком чемпионата этого года, который вошел в топ-10 юных голеадоров. Ибрагим Мбае из Сенегала в матче с Францией отличился, когда ему было 18 лет и 143 дня. Кстати, Мбае выступал на юношеском и молодёжном уровне именно за французов, но год назад был натурализован сенегальской федерацией.