Ямаль розпочав побиття суперника, відзначившись голом вже на 10-ій хвилині. Це взяття воріт увійшло в історію, хоча результат іспанця все ж не так вражає на тлі іншого учасника Мундіалю, пише 24 Канал.

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До якого рекорду наблизився Ямаль?

У віці 18 років та 343 днів Ламін Ямаль став восьмим наймолодшим автором голу в історії чемпіонатів світу. Для цього вистачило одного виходу у стартовому складі.

Цікаво, що вже не вперше у списку рекордсменів молодий вінгер випереджає іншого знакового гравця в історії Барселони – Ліонеля Мессі. Аргентинець вперше відзначився на Мундіалях у 2006 році у ворота збірної країни, яка зараз навіть не існує – Сербії та Чорногорії. Різниця насправді невелика: Лео тоді було лише на 14 днів більше, ніж Ламіну.

До абсолютного рекорду Ямалю було не дістатися за будь-яких обставин – адже попередній Мундіаль він, як сам казав в інтерв'ю, "дивився на шкільних уроках". Легендарний бразилець Пеле вперше забив на чемпіонатах світу у 1958 році, будучи всього лише 17-річним. Нікому ні раніше, ні пізніше не вдавалося стати автором голу на такому рівні ще до свого повноліття.

Хто ще на Мундіалі претендує на звання юної зірки?

Цікаво, що Ямаль навіть не став першим гравцем цьогорічного чемпіонату, який переписав склад топ-10 юних голеадорів. Ібрагім Мбає із Сенегалу у матчі з Францією відзначився, коли йому було 18 років і 143 дні. До речі, Мбає виступав на юнацькому та молодіжному рівні саме за французів, але рік тому був натуралізований сенегальською федерацією.