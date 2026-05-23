Спортсмен продолжит подниматься в боксерской иерархии, если победит, но это будет происходить другим путем. Сообщает 24 Канал.

Какие формальные изменения произошли перед боем Лапина?

Во время церемонии взвешивания участников вечера бокса Александр Усик – Рико Верховен стали заметными изменения в векторе развития карьеры 28-летнего Даниэля Лапина.

Объявлено, что его бой против француза Бенджамена Тани состоится за титулы WBA International Gold и WBC Greater Touran в полутяжелом весе (до 79, 38 килограмма).

Ранее украинец владел поясами IBF Inter-Continental, WBO International и WBA Continental. По сообщению ресурса LuckyPunch, Даниэль перестал быть держателем этих боксерских ремней.

Добавим, что это не означает проблемы в карьере нашего земляка. Дело в том, что WBA International Gold является более престижным титулом, чем пояс этой организации, которым ранее владел боксер.

Кто такой Даниэль Лапин?

Он является постоянным членом команды Александра Усика и сыном Сергея Лапина, которого на пресс-конференции в Большом египетском музее представили в роли менеджера чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе Даниэля 13 боев. Во всех он одержал победу, а пять из них завершил досрочно. Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в марте, когда победил латвийца Кристапса Бульмейстерса в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions.