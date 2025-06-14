"Он не умел драться": легенда бокса разнес рекордсмена хевивейта, назвав его фальшивкой

Джордж Форман был одним из лучших супертяжей своего поколения. Он триумфовал на Олимпиаде-1968, после чего становился чемпионом мира по трем версиям в супертяжелой категории.

Его считают одним из лучших панчеров в истории бокса. Однако не все разделяют восхищение "Большим Джорджем", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Холмс разнес Формана

Бывший чемпион мира Ларри Холмс негативно высказался о легендарном боксере. Он заявил, что Джорджа Формана переоценивают и дал очень неприятную ему характеристику.

Все знают, что Джордж Форман не умел драться, все знают, что Томми Моррисон надрал ему задницу, все знают, что Шеннон Бриггс надрал ему задницу, все знают, что он не хотел драться со мной. Джордж Форман – самый фальшивый боксер всех времен,

– сказал Холмс.

Отметим, что "Большой Джордж" провел на профессиональном ринге 81 бой. В них он одержал 76 побед, из которых 68 – нокаутом.

Справка. Джордж Форман до сих пор остается самым возрастным чемпионом мира в истории хевивейта. Он владел поясом IBF в 46 лет 170 дней.

Напомним, что ранее Ларри Холмс наоборот одобрительно отзывался о "Великом Джордже". Он заявлял, что тот уничтожил бы другого легендарного боксера за две секунды.