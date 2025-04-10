Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ-2024/2025 после первых матчей 1/4 финала

В Лиге чемпионов-2024/2025 завершились все первые матчи четвертьфинальной стадии. Некоторые команды сделали большой шаг к выходу в следующий раунд.

После этих поединков искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на завоевание трофея. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Новым фаворитом соревнования после разгромной победы над Реалом со счетом 3:0 стал Арсенал. Шансы команды Александра Зинченка на триумф в Лиге чемпионов составляют 27,8%.

Основным конкурентом лондонского клуба считается Барселона с вероятностью выиграть турнир 25,9%. Тройку главных претендентов замыкает ПСЖ – 21,9%.

В топ-5 фаворитов также попали миланский Интер и мюнхенская Бавария, которые в очном противостоянии будут определять полуфиналиста. Сейчас их шансы на триумф оцениваются в 19,8% и 3% соответственно.

Остальным трем претендентам, среди которых и действующий победитель турнира Реал, суперкомпьютер не дает больше одного процента на итоговый успех.



Шансы всех клубов на победу в ЛЧ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 15 и 16 апреля. Трофей будущие финалисты разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.