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Sport News 24 Футбол Динамо стартует в еврокубках: расписание и результаты матчей второго раунда квалификации ЛЧ
22 июля, 19:40
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Динамо стартует в еврокубках: расписание и результаты матчей второго раунда квалификации ЛЧ

Сергей Шаховец
Основні тези
  • 22 июля стартует второй раунд квалификации Лиги чемпионов, где участвует киевское Динамо.
  • Динамо играет против Хамрун Спартанс (Мальта), матч состоится на стадионе "Тони Беззина" в 20:00 по киевскому времени.
  • Ответные матчи второго квалификационного раунда ЛЧ пройдут через неделю.

Во вторник, 22 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. В самом престижном еврокубковом турнире Украину представит киевское Динамо.

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов принимают участие 30 команд, которые будут бороться за 15 путевок в следующий круг соревнований. Вашему вниманию расписание и результаты всех первых матчей, пишет 24 Канал.

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Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда ЛЧ

В первый игровой день 22 июля состоятся 13 матчей, в том числе с участием киевского Динамо. Еще два поединка второго квалификационного раунда ЛЧ пройдут в среду, 23 июля.

Киевское Динамо начинает еврокубковый сезон матчем против мальтийского клуба Хамрун Спартанс. Стартовый свисток на стадионе "Тони Беззина" в Паоле прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

22 июля

  • КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан) 2:0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1
  • Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия) 1:2
  • 20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • 20:00. Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)
  • 20:00. Пафос (Кипр) – Маккаби Т-А (Израиль)
  • 20:00. РФС (Латвия) – Мальме (Швеция)
  • 20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)
  • 21:00. Шкендия (Северная Македония) – Стяуа (Румыния)
  • 21:15. Слован (Словакия) – Зрински (Босния и Герцеговина)
  • 21:30. Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
  • 21:45. Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • 21:45. Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)

23 июля

  • 20:00. Бранн (Норвегия) – Зальцбург (Австрия)
  • 21:45. Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан)

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся через неделю. Если Динамо преодолеет первый барьер, то в следующем круге встретятся с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Неудачник противостояния продолжит выступление в Лиге Европы, где сыграет против побежденного в том же матче Пафоса – Маккаби Аль-Авив.