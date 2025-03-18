Своей одной сторис в инстаграме Леброн Джеймс низко опустился в глазах своих украинских поклонников. Легендарный баскетболист в своих соцсетях публично поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на "тысячнике" в Индиан-Уэллс, пишет 24 Канал.

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Звезда НБА неприятно поразил

Известный спортсмен отреагировал на слова "нейтральной" теннисистки, которая призналась, что одно из интервью Леброна подтолкнуло ее к выигранному трофею.

Поздравляю. Счастлив, что помог, но, честно говоря, ты это сделала сама. Все это – твое трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу. Продолжай в том же духе,

– написал баскетболист.



Леброн поздравил Андрееву с победой на турнире / Скриншот из инстаграма Джеймса

К слову. В начале марта 2025-го года Леброн Джеймс установил очередной исторический рекорд НБА. Форвард Лейкерс стал первым баскетболистом, который набрал 50 тысяч очков за карьеру

Напомним, что именно Андреева остановила в четвертьфинале турнира WTA 1000 украинку Элину Свитолину. В финале Индиан-Уэллс Мирра сошлась с еще одной враждебной представительницей, но Белоруссии Ариной Сабаленко. Россиянка в трех сетах оформила победу и выиграла турнир – 6:2, 4:6, 3:6.

Хотя Андреева вместе с сестрой с 2022-го года живет в Каннах (Франция), но это не забирает у нее российский паспорт. После победы на Индиан-Уэллс Мира поднялась на пять позиций и является шестой ракеткой мира в свои 17 лет.