Своєю однією сторіс в інстаграмі Леброн Джеймс низько опустився в очах своїх українських прихильників. Легендарний баскетболіст у своїх соцмережах публічно привітав російську тенісистку Мірру Андрєєву із перемогою на "тисячнику" в Індіан-Веллс, пише 24 Канал.

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Зірка НБА неприємно вразив

Відомий спортсмен відреагував на слова "нейтральної" тенісистки, яка зізналась, що одне із інтерв'ю Леброна підштовхнуло її до виграного трофея.

Вітаю. Щасливий, що допоміг, але, чесно кажучи, ти це зробила сама. Усе це – твоя працьовитість, цілеспрямованість та відданість своїй справі. Продовжуй у тому ж дусі,

– написав баскетболіст.



Леброн привітав Андрєєву із перемогою на турнірі / Скриншот із інстаграму Джеймса

До слова. На початку березня 2025-го року Леброн Джеймс встановив черговий історичний рекорд НБА. Форвард Лейкерс став першим баскетболістом, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру

Нагадаємо, що саме Андрєєва зупинила у чвертьфіналі турніру WTA 1000 українку Еліну Світоліну. У фіналі Індіан-Веллс Мірра зійшлась із ще однією ворожою представницею, але Білорусії Аріною Сабалєнка. Росіянка у трьох сетах оформила перемогу та виграла турнір – 6:2, 4:6, 3:6.

Хоч Андрєєва разом із сестрою із 2022-го року живе у Каннах (Франція), але це не забирає у неї російський паспорт. Після перемоги на Індіан-Веллс Міра підійнялась на п'ять позицій та є шостою ракеткою світу у свої 17 років.