Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА: эпохальное видео

В среду, 5 марта, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Лос-Анджелес Лейкерс дома принимал Нью-Орлеан Пеликанс.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 136:115. Этот поединок стал особенным для легендарного Леброна Джеймса.

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Новое достижение "Короля Джеймса"

Он был одним из самых результативных игроков встречи. 40-летний американец продемонстрировал великолепную статистику, набрав 34 очка, к которым добавил 8 подборов и 6 результативных передач.

Уже в первой четверти он смог установить уникальное достижение в НБА. Леброн стал первым баскетболистом, который набрал 50 тысяч очков за карьеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Это произошло на четвертой минуте. Леброну отдал передачу звездный новичок "Лейкерс" Лука Дончич, а "Король Джеймс" успешно реализовал дальний бросок.

Как Леброн Джеймс пересек отметку в 50 тысяч очков в НБА: смотрите видео

К слову. Леброн Джеймс продлил серию с двузначной результативностью до 1278 матчей. Это абсолютный рекорд НБА.

Отметим, что "Лейкерс" поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий поединок команда "Короля Джеймса" проведет 7 марта против Нью-Йорк Никс.