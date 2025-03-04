Центровой Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лень родился на Луганщине, в оккупированном с 2014 года городе Антраците. Его родные вынуждены были покинуть свой дом из-за российских захватчиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Los Angeles Times.

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Лень призвал американцев прислушаться к словам Зеленского

Поэтому Алексей Лень не из Тик-Токов знает о ситуации в Украине и цену всем обещаниям диктатора Владимира Путина. В комментарии американским СМИ он отметил, что украинский народ устал от войны. Баскетболист надеется, что руководители государств найдут общее решение.

Мы хотим, чтобы война прекратилась, и хотим вернуться к нормальной жизни и просто жить нормальной жизнью. Все, что сказал Зеленский, это: "Да, мы хотим прекращения огня. Но в прошлом Путин много раз нарушал его. Нам нужны гарантии безопасности",

– заметил Лень.

Игрок Лос-Анджелес Лейкерс отметил, что захватнические амбиции Путина не ограничиваются уничтожением Украины.

"Помогите украинскому народу бороться за демократию. Если мы проиграем эту войну, Путин не остановится на этом. Он, видимо, пойдет в Прибалтику. А это будет война не где-то там. Она коснется всех", – рассказал Лень.

Отметим, что администрация Дональда Трампа откровенно подыгрывает российским преступникам. Президент США принял решение приостановить помощь Украине.

Это решение скандального политика раскритиковала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Последние действия хозяина Белого дома наносят много вреда украинцам и будут иметь трагические последствия.