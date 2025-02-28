Жальгирис и его болельщики неоднократно поддерживали Украину. На этот раз литовцы также планируют помочь нашей стране, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Как Жальгирис поддержит Украину

В пресс-службе Жальгириса призвали болельщиков прийти или хотя бы купить билеты на матч Литовской баскетбольной лиги против утенского Ювентуса. Все средства заработанные с продажи билетов будут переданы на помощь Украине.

В это воскресенье, 2 марта, Жальгирис приглашает болельщиков объединиться в поддержку Украины. Все средства, вырученные во время матча чемпионата Литвы с Ювентусом, будут переданы организациям, которые помогают Украине. Будь частью чего-то большего!,

– говорится в сообщении клуба.

БК Жальгирис анонсировал акцию в поддержку Украины / Фото из соцсетей клуба

Напомним, что Жальгирис выступает в баскетбольной Евролиге, где занимает 12 место. В чемпионате Литвы каунасский клуб уверенно лидирует, занимая первую строчку в турнирной таблице.