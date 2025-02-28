Жальгіріс та його вболівальники неодноразово підтримували Україну. Цього разу литовці також планують допомогти нашій країні, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Як Жальгіріс підтримає Україну

У пресслужбі Жальгіріса закликали вболівальників прийти або принаймні купити квитки на матч Литовської баскетбольної ліги проти утенського Ювентуса. Усі кошти зароблені з продажу білетів будуть передані на допомогу Україні.

Цієї неділі, 2 березня, Жальгіріс запрошує вболівальників об'єднатися на підтримку України. Усі кошти, виручені під час матчу чемпіонату Литви з Ювентусом, будуть передані організаціям, які допомагають Україні. Будь частиною чогось більшого!,

– йдеться у повідомленні клубу.

БК Жальгіріс анонсував акцію на підтримку України / Фото з соцмереж клубу

Нагадаємо, що Жальгіріс виступає у баскетбольній Євролізі, де посідає 12 місце. У чемпіонаті Литви каунаський клуб впевнено лідирує, займаючи першу сходину у турнірній таблиці.