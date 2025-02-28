В баскетбольной Евролиге продолжается основной этап сезон 2024-2025. На этой неделе в турнире состоялись матчи 27-го тура, сообщает 24 Канал.

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Сербы в своем стиле

Скандальным эпизодом отметился матч в Белграде, где местная Црвена Звезда принимала литовский Жальгирис. Во время игры сербские фанаты опозорились пророссийским перформансом.

Болельщики изобразили на трибунах флаг России и спели песню "Катюша". Кроме того, на трибунах были заметны антиевропейские баннеры, а также флаг террористической группировки "ДНР".

Видео перформанса от фанов Црвены Звезды:

В конце концов белградскому клубу это не помогло. Црвена Звезда была явным фаворитом противостояния, но Жальгирису удалось одержать победу со счетом 86:80. За семь туров до завершения основного этапа сербы идут на седьмом месте.

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В свою очередь Жальгирис занимает 12-ю строчку. В плей-офф попадет топ-десятка итоговой таблицы. 1-6 места напрямую выйдут в 1/4 финала, тогда как команды с 7 по 10 позиции будут играть в стыковом раунде за право попасть в четвертьфинал.