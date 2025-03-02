Президент США пошел на встречу российскому диктатору Владимиру Путину, пообещав отменить санкции и восстановить партнерские отношения. Зато Украина, которая истекает кровью из-за агрессии России, не получила никаких гарантий безопасности от Дональда Трампа, пишет 24 Канал.

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Свитолина: Трамп принял решения, наносящие вред украинцам

Более того, Белый дом рассматривает вариант с остановкой любой помощи Украине. Политику одиозного президента США раскритиковала украинская теннисистка Элина Свитолина. Спортсменка в интервью The Athletic обратила внимание мировой общественности на скандальные решения Трампа.

"Мы переживаем невероятные вызовы, давление и просто не знаем, что нас ждет завтра.

Сейчас мы объединены еще больше, потому что чувствуем, что Соединенные Штаты мало помогают нам в течение последних нескольких недель. Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу – ради страны, которую любим.

Трамп только пришел, но уже принял много решений, которые наносят серьезный вред украинцам. Мне очень грустно за всех невинных людей", – сказала Свитолина.

Напомним, что во время последней встречи в Овальном кабинете произошел конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Президенту Украины пришлось досрочно покинуть Белый дом, не подписав соглашение о партнерстве.

Лидера нашего государства поддержали многие деятели спорта, в том числе Ярослава Магучих, Ольга Харлан, Андрей Шевченко, Жан Беленюк.

Зато за Дональда Трампа вступились скандальные Тайсон Фьюри и Джейк Пол.