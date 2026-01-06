Рома с голом Довбика победила Лечче: почему украинец досрочно покинул поле

В итальянской Серии А состоялся матч 19-го тура, в котором Рома на выезде встречалась с Лечче. Одним из героев поединка стал украинский форвард "волков" Артем Довбик.

Поединок 19-го тура чемпионата Италии Лечче – Рома состоялся во вторник, 6 января. Форвард "волков" Артем Довбик начал матч на скамейке запасных, сообщает 24 Канал.

Как Довбик помог Роме одержать победу?

В начале первого тайма гости вышли вперед. Конкурент украинца за место в основе Эван Фергюсон воспользовался пасом Пауло Дибала и безошибочно пробил в нижний угол ворот.

До свистка на перерыв цифры на табло не изменились. Во втором тайме на поле вышел Артем Довбик, который заменил автора первого гола.

Не прошло 11 минут, как украинец оказался в объятиях партнеров по команде. Артем сыграл как настоящий центрфорвард во вратарской площадке, филигранно подправив траекторию мяча. Этот гол стал первым для Довбика в 2026 году.

К сожалению, Довбик не смог доиграть поединок до конца. На 86-й минуте встречи Джан Пьеро Гасперини заменил украинца, который получил очередную травму.

В итоге игра завершилась победой Ромы со счетом 2:0. "Волки" поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы Серии А, потеснив Комо.

Статистический портал SofaScore выставил Довбику оценку за матч 7,0, а WhoScore оценил действия украинца в 7,2 балла.

Как Довбик выступает в сезоне 2025 – 2026?