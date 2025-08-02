В начале июля произошло ужасное событие, которое всколыхнуло всю футбольную общественность. В аварии погиб звездный нападающий Ливерпуля Диогу Жота со своим братом Андре Силвой, который также был футболистом.

После этого Ливерпуль вывел из обращения на всех уровнях 20 номер, чтобы отдать дань памяти португальскому нападающему и его вкладу в завоевание юбилейного чемпионского титула. Накануне произошла еще одна сентиментальная история, которая связана с Диогу Жотой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Брайтона.

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Как легенда АПЛ решил почтить память Жоты?

Ветеран английского футбола Джеймс Милнер решил также почтить память бывшего одноклубника. Он сменил свой игровой номер в честь португальца.

Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно же, отдать дань памяти Диогу Жоти. Он был невероятным игроком. Мне посчастливилось играть с ним. Он также был прекрасным другом. Будет честью играть под его номером в этом сезоне в Премьер-лиге,

– сказал Милнер.

Отметим, что Джеймс Милнер и Диогу Жота провели в Ливерпуле вместе три сезона. В этот период "красные" выиграли Кубок Англии, национальный Суперкубок, а также Кубок лиги.

Интересно. С номером в честь португальского нападающего Джеймс Милнер уже в нынешнем сезоне может установить абсолютный рекорд АПЛ по количеству матчей. Сейчас в его активе 638 поединков, а в Гарета Барри – 653.

Напомним, что через неделю после аварии с участием Диогу Жоты свидетель ДТП заявил о фальшивых выводах полиции.