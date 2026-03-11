Лех – Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги конференций
- Матч Лех – Шахтер состоится 12 марта в 19:45 по киевскому времени на Городском стадионе в Познани.
- В Украине матч покажут эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO.
В четверг, 12 марта, донецкий Шахтер встретится с польским Лехом в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/2026. Поединок состоится на Городском стадионе в польском Познани.
Кто будет транслировать в Украине игру Шахтера с польской командой в Лиге конференций, расскажет 24 канал.
Во сколько смотреть матч Лех – Шахтер?
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Лех – Шахтер?
В Украине матч покажут эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO по подпискам "MEGOPACK" и "Спорт", а также в "MEGOPACK N+S" и "MEGOPACK Y".
Вещание начнется с предматчевой студии в 18:45.
Ведущий студии Сергей Лукьяненко будет обсуждать предстоящий поединок вместе с экспертами Александром Головко и Эдуардом Цихмейструком. К эфиру также присоединится писатель Макс Кидрук.
Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Виталий Зверов.
Путь Леха и Шахтера в Лиге Конференций
Шахтер завершил основной этап Лиги конференций на шестом месте и напрямую попал в 1/8 финала.
Польский Лех занял 11-е место в основном раунде турнира и пробился в стыковые матчи плей-офф, где одолел финский КуПС со счетом 2:0 и 1:0.
В четвертьфинале Лиги конференций победитель этой пары встретится с тем, кто пройдет в противостоянии АЗ Алкмар (Нидерланды) – Спарта Прага (Чехия).
Встречались ли ранее Лех и Шахтер между собой?
До марта 2026 года "горняки" никогда не встречались с Лехом Познань в официальных еврокубковых матчах, хотя ранее команды пересекались во время учебно-тренировочных сборов.
Первое официальное противостояние клубов состоится на стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.
Донецкий клуб уже имел опыт матчей с польскими командами в еврокубках – в частности против Легия Варшава.
Зато для Леха встречи с украинскими соперниками также не являются новостью: в 2010 году познанцы в еврокубковом противостоянии прошли Днепр.