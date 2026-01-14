Аналитики Football Rankings посчитали шансы каждого из клубов-участников плей-офф на получение еврокубка. Украинский клуб оказался высоко в списке, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу проекта в сети X.

Смотрите также Шахтер объявил о трансфере сенсационного новичка УПЛ: какие средства заплатили "горняки"

Какие шансы у Шахтера на победу в Лиге конференций?

Неплохое выступление подопечных Арды Турана осенью и итоговая шестая строчка в общей турнирной таблице среди 36 команд способствовали тому, что донецкий клуб получил достаточно высокую оценку от прогнозистов.

Football Rankings считает, что Шахтер имеет такую же возможность забрать себе трофей, как и греческий АЕК. Клубы поделили между собой 5-ю и 6-ю строчку рейтинга.

В процентном отношении шансы "горняков" и афинского коллектива составляют 7%.

Кто главный фаворит Лиги конференций?

Эксперты почему-то практически не сомневаются в том, что сильнейшей командой в плей-офф является английский Кристал Пэлас. На их победу дают 29% – и это несмотря на аж 10-е место в основном раунде.

В общем список фаворитов выглядит так:

1. Кристал Пэлас (Англия): 29%

2. Страсбур (Франция): 12%

3. Райо Вальекано (Испания): 11%

4. Майнц (Германия): 8%

5-6. АЕК (Греция): 7%

5-6. Шахтер (Украина): 7%

7-8. Спарта (Чехия): 6%

7-8. Фиорентина (Италия): 6%

9-10. АЗ (Нидерланды): 4%

9-10. Ракув (Польша): 4%

11. АЕК (Кипр): 3%

С кем Шахтер сыграет дальше в Лиге конференций?