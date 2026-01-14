Аналитики Football Rankings посчитали шансы каждого из клубов-участников плей-офф на получение еврокубка. Украинский клуб оказался высоко в списке, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу проекта в сети X.
Какие шансы у Шахтера на победу в Лиге конференций?
Неплохое выступление подопечных Арды Турана осенью и итоговая шестая строчка в общей турнирной таблице среди 36 команд способствовали тому, что донецкий клуб получил достаточно высокую оценку от прогнозистов.
Football Rankings считает, что Шахтер имеет такую же возможность забрать себе трофей, как и греческий АЕК. Клубы поделили между собой 5-ю и 6-ю строчку рейтинга.
В процентном отношении шансы "горняков" и афинского коллектива составляют 7%.
Кто главный фаворит Лиги конференций?
Эксперты почему-то практически не сомневаются в том, что сильнейшей командой в плей-офф является английский Кристал Пэлас. На их победу дают 29% – и это несмотря на аж 10-е место в основном раунде.
В общем список фаворитов выглядит так:
- 1. Кристал Пэлас (Англия): 29%
- 2. Страсбур (Франция): 12%
- 3. Райо Вальекано (Испания): 11%
- 4. Майнц (Германия): 8%
- 5-6. АЕК (Греция): 7%
- 5-6. Шахтер (Украина): 7%
- 7-8. Спарта (Чехия): 6%
- 7-8. Фиорентина (Италия): 6%
- 9-10. АЗ (Нидерланды): 4%
- 9-10. Ракув (Польша): 4%
- 11. АЕК (Кипр): 3%
С кем Шахтер сыграет дальше в Лиге конференций?
- Шахтер гарантировал место в 1/8 финала, поэтому ждет, пока состоятся стыковые матчи между командами, занявших в турнирной таблице места с 9 до 24.
- Согласно сетке плей-офф, обнародованной на сайте UEFA, "горняки" могут оказаться в верхней или нижней части.
- В любом случае их следующим соперником будет кто-то из четверки КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор.
- Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января, а 1/8 финала – 12-13 и 19-20 марта.