Дончане объявили о подписании Проспера Обаха из черкасского ЛНЗ, что сейчас занимает первое место в турнирной таблице УПЛ 2025 – 2026. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

Что известно о трансфере Оба?

22-летний нигерийский футболист подписал контракт с Шахтером до 31 декабря 2030 года. К команде Обах присоединится после открытия трансферного окна – 1 января 2026 года.

Детали трансфера не разглашаются. Однако по информации "ТаТоТаке", "горняки" заплатили черкасскому клубу 4,4 миллиона евро за подписание нигерийского вингера.

Напомним, что недавно Шахтер обыграл Хамрун Спартанс в Лиге конференций. И таким образом дончане гарантировали себе участие в раунде плей-офф турнир, что начнется в конце зимы 2026 года.

Как новичок Шахтера попал в УПЛ?